Gaffe horror all’“Eredità”: la Dora Baltea sta in Perù e Foscolo ha preso Fiume (video)

di Guglielmo Federici

Ignoranza crassa, gara a chi la spara più grossa all’Eredità. Storia, geografia, una débacle, un orrore. Il fiume Dora Baltea è stato miracolosamente collocato in Perù dalla concorrente, ultima “perla” di un florilegio che da giorni si arricchisce di sfondoni niente male, con un Insinna sempre più basito. La domanda al quiz preserale era piuttosto semplice, se consideriamo che ci sono le opzioni tra cui orientarsi, spesso in manera tale da non poter sbagliare. Eppure..: “Sulle montagne del Perù nasce…”. Le uniche due possibili risposte rimaste: la Dora Baltea e il Rio delle Amazzoni. La concorrente, sotto lo sguardo sconvolto di Insinna riesce a sbagliare e rispondere “la Dora Baltea”. Senza parole. Dalla Val d’Aosta al Perù, ne ha fatta di strada l’affluente del Po che impariamo ad elencare a memoria fin dalle elementari….

“Foscolo ha preso Fiume…”

Giorni fa è toccato alla Storia, con la domanda “da chi fu condotta l’impresa di Fiume”: tra le due opzioni rimaste Foscolo e D’Annunzio, il concorrente ha esclamato convintamente “Foscolo”, il poeta dei Sepolcri, morto nel 1827. Abbiamo dovuto inoltre sentir rispondere che Umberto primo sia stato il primo Re d’Italia e che tra i sette Re di Roma sia entrato anche Scipione l’Africano: insomma, la fiera dell’ignoranza. Ma anche la lingua italiana se la passa male tra i concorrenti dell’Eredità . “Chi paga l’affitto?”, domanda Insinna: manca solo una letterina, “loca..ario”, facile no? Uno spettatore pensa: è fatta. Macché, il concorrente ha sciorinato tutte le lettere dell’alfabeto saltando proprio l’unica plausibile la “t”.

L’ Eredità, la rete non perdona

Il popolo della rete si è scatenato: “Questo è uno che oggi a L’Eredità ha ritenuto che sulle montagne del Perù nasca la Dora Baltea e non si è sotterrato subito dopo” ha scritto su Twitter un utente postando tanto di foto del malcapitato concorrente. A qualcuno, vista la risposta, iniziano a vacillare le sue nozioni geografiche e ironicamente chiede notizie di un altro affluente del Po: “Arrivo in ritardo e mi spostano la Dora Baltea in Perù…notizie della Doria Riparia???” “Resterebbe solo da capire dove collocare, ora, la sorgente del Rio delle Amazzoni. Perché non in Basilicata?”, ironizza un altro utente. Tempo fa u concorrente rispose che la più impirtante città della Florida era Otranto, confondendola con Orlando. E un altro collocò Olbia in Toscana. Pietà. Una preghiera a mamma Rai: selezioni un po’ più rigide dei concorrenti da ora in poi…