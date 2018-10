Frosinone, cade un pino. Due ragazzi muoiono nell’auto travolta

di Redazione

Due vittime per il maltempo nel frusinate. Un’auto è stata colpita dal crollo di un pino e le due persone a bordo, due ragazzi, sono decedute. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. L’incidente è avvenuto lungo la via Casilina all’altezza di Castrocielo. Entrambi i giovani sono morti sotto il peso delle lamiere del mezzo, una smart bianca, accartocciato.

Situazione critica sul litorale laziale: undici gli interventi a Fiumicino per alberi caduti da Parco Leonardo a Fiumicino, da Fregene a Palidoro. A Ladispoli il Comune ha invitato i cittadini a non uscire di casa.

Il forte vento non ha risparmiato Latina. La situazione nel territorio comunale è costantemente monitorata dall’Amministrazione, in collegamento con il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Lazio. Per fare fronte ai disagi venutisi a creare lungo le strade, è stato peraltro attivato il personale dell’Azienda Abc, impegnato a rimuovere alberi e rami che impediscono la normale circolazione.