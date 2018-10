Toscana, Fratelli d’Italia celebra la “Giornata mondiale dell’Insegnante”

di Annamaria Matticari

Fratelli d’Italia, a livello regionale, celebra la “Giornata Mondiale dell’Insegnante”, e il consigliere Paolo Marcheschi invita il consiglio regionale della Toscana e le istituzioni a fare altrettanto. A tal proposito il comune di Pistoia ha organizzato per venerdì 5 ottobre un convegno dal titolo “L’insegnante: un ruolo da valorizzare dalla scuola della costituzione ad oggi”. Si tratta della prima volta che, in occasione di questa ricorrenza internazionale, un ente locale organizza un momento di valorizzazione della figura del docente. Il comune di Pistoia, con il sindaco Alessandro Tomasi, ha accolto la proposta della consigliera Emanuela Checchucci (Fdi) di organizzare il convegno. Questa Giornata – si legge in una nota di Fdi – commemora la sottoscrizione delle raccomandazioni dell’Unesco sullo status di insegnante, la principale struttura di riferimento per i diritti e le responsabilità dei docenti su scala mondiale, ed ha come obiettivo fondamentale quello di suscitare riflessioni sul ruolo dei professionisti della formazione. “Invito tutte le istituzioni a fare la propria parte per rimettere il ruolo dell’insegnante al centro dell’educazione delle future generazioni – sottolinea il consigliere Paolo Marcheschi (Fdi) -. Plauso all’iniziativa della consigliera Emanuela Checcucci, al comune di Pistoia ed al sindaco Alesandro Tomasi che, proprio in tale giornata, hanno accolto l’invito dell’Unesco organizzando un convegno per sottolineare l’importanza della figura dell’insegnante nella società. Mi risulta invece che il consiglio regionale, in tale giornata, non abbia in programma eventi specifici e sarà perciò mia cura sollecitare il presidente Giani e l’ufficio di presidenza ad organizzare eventi come quello del comune Pistoia”. “A tal proposito, Fratelli d’Italia ha promosso un incontro, il 4 ottobre in consiglio regionale, con il sindacato Anief per affrontare le problematiche dei docenti nel mondo scuola. Parteciperò in prima persona, insieme al coordinatore regionale Fdi Francesco Torselli. Incontro organizzato da Michela Senesi, responsabile del Dipartimento tematico “Scuola” per Fratelli d’Italia a livello toscano. Durante l’incontro verrà registrato un video”, conclude Marcheschi.