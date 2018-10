Forze Armate, Meloni: «Ecco il video che il M5S ha bloccato. FdI lo mostra agli italiani»

di Augusta Cesari

«Io sono andato dove altri non volevano andare»: scene di soldati italiani in battaglia e caduti in combattimento per celebrare il 4 novembre, giornata delle Forze Armate. «Ecco il video che le Forze Armate hanno preparato per il 4 Novembre ma che il M5S ha deciso di bloccare. Loro lo censurano? Fratelli d’Italia lo pubblica. Aiutateci a farlo girare!». Con questo invito dal suo proflo Fb Giorgia Meloni pone all’attenzione una vicenda surreale, se non fosse vergognosa. Il video preparato dal ministero della Difesa per le celebrazioni del 4 novembre per ora è stato messo in stand by da palazzo Chigi in quanto troppo militaresco e poco improntato a fornire una versione “pacifista” delle nostre Forze Armate. Assurdo. Stando all’iniziativa del ministro Trenta, il filmato è stato realizzato seguendo il criterio del maggiore realismo possibile, una volta tanto rendeva onore ai nostri militari. Il 4 novembre non è solo la giornata dell’unità nazionale e la festa delle Forze armate, ma anche la giornata per ricordare la vittoria della Grande guerra a cento anni da quando i soldati italiani si sacrificarono sul Piave. Bene ha fatto Giorgia Meloni a postare il vero video e non quello edulcorato girato successivamente. FdI ha otteuto giorni fa alla Camera una importante vittoria sulla proposta di celebrare il prossimo 4 Novembre, proposta votata da tutti tranne che dal Pd.

Da Palazzo Chigi è arrivata nei giorni scorsi l’incredibile bocciatura allo spot ufficiale. Il video «evidenzia in modo marcato il ruolo delle forze armate, l’eroismo e la solitudine del militare». Poi si è puntato il dito contro il video «incentrato sul testo di una poesia dedicata ad un veterano del Vietnam» come se fosse un reato. Le immagini troppo realistiche fanno paura a chi non vuole arrendersi al fatto che per mantenere la pace bisogna spesso usare le maniere forti. Purtroppo non viviamo nel mondo dei sogni.

Il video è tutto dedicato alla prima linea dei contingenti che sono stati al fronte in Iraq, Afghanistan, Libia e Balcani. Scene dure ispirate alla realtà che migliaia di uomini e donne in uniforme hanno vissuto da Mogadiscio a Mosul. E la voce fuori campo che conclude: «Ho pianto, ho sofferto e ho sperato. Ma quando giungerà la mia ora, agli altri potrò dire che sono orgoglioso per tutto quello che sono stato: un soldato».