Finta Melania Trump nuda, Meloni: «Il mio disprezzo per chi resta in silenzio»

di Aldo Garcon

Giorgia Meloni interviene con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook in difesa di Melania Trump oltraggiata da un finto video che la ritrae nuda nello Studio Ovale. «Video (finto) di Melania Trump che balla nuda e tradisce il marito (ovviamente con un afroamericano). Qualcuno – scrive Giorgia Meloni – ha un’idea di cosa sarebbe accaduto se un video del genere fosse stato dedicato a Michelle Obama? Si sarebbero stracciate le vesti tutte le femministe, le “Meetoo” del pianeta. Invece accade alla moglie di Donald Trump e tutte zitte. Perché rispettare le donne sì, ma non quelle di destra. La mia solidarietà a Melania Trump per questo volgare attacco e tutto il mio disprezzo per chi oggi rimane in silenzio». Il video, firmato dal rapper americano T.I., è stato utilizzato dal cantante per lanciare il suo nuovo disco. Nella clip diffusa sui social si vede il presidente Trump lasciare con l’elicottero la Casa Bianca. Il rapper va quindi a sedersi nello Studio Ovale dove la finta Melania si toglie la giacca con la scritta “I really don’t care. Do U?” restando completamente nuda.

La solidarietà di Giorgia Meloni

Il post di Giorgia Meloni è stato subito condiviso e in poche ore ha avuto migliaia like e commenti. Scrive un utente: «Ovviamente la Boschi e la Boldrini da sempre per il diritto delle donne non ne parleranno, proprio loro che con le pari opportunità uomo donna l’unica cosa che sono riuscite a fare è mandare le donne in pensione alla stessa età degli uomini». Commenta un altro utente: «P