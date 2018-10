di Redazione

Un terzo uomo è stato rintracciato e portato in Questura per la morte di Desirée, la 16enne trovata senza vita nella notte tra giovedì e venerdì dopo essere stata stuprata in uno stabile abbandonato in via dei Lucani, nel quartiere di San Lorenzo, zona off limits frlls Capitale. L’uomo in queste ore è sotto interrogatorio gli investigatori della Squadra Mobile di Roma stando vagliando la sua posizione.