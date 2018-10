Eros Ramazzotti duetta con Luis Fonsi, l’artista di “Despacito” (video)

di Mia Fenice

«Sono super felice e orgoglioso di potervi annunciare il primo “ospite” del mio nuovo album… L’artista che ha polverizzato ogni record. Il mio hermano portoricano Luis Fonsi!». Così Eros Ramazzotti annuncia in un post, pubblicato sui social, il duetto con Luis Fonsi, che sarà presente nell’album Vita ce n’è, in uscita il 23 novembre. Il primo singolo (che si intitola come l’album: Vita ce n’è) arriva in radio il 19 ottobre. Luis Fonsi sarà anche la voce che aiuterà Eros Ramazzotti a conquistare il mercato latino. In Vita ce n’è ci saranno due duetti, Vale per sempre/Vale por siempre e Per le strade una canzone/Por las calles las canciones, e per ora Ramazzotti non ha svelato quale di queste due sarà la canzone che canterà insieme a Luis Fonsi, lasciandoci la curiosità per qualche altro post futuro. E Ramazzotti nell’anticipare a settembre sui social il disco aveva spiegato: «È lo stato d’animo di questo momento storico ma è anche un messaggio positivo, quello che ho sempre trasmesso nelle mie canzoni in questi trent’anni». E poi aveva aggiunto: «Insieme ai miei collaboratori, sto lavorando al disco da un anno e mezzo. Ogni volta che faccio un nuovo progetto discografico ci metto del tempo perché lavoro molto sui particolari».