Meloni: «Da choc il no leghista alla mozione FdI sull’islamismo. Salvini mi spieghi»

di Ezio Miles

«Sono rimasta scioccata dal fatto che la Lega ha votato contro la nostra mozione sul terrorismo islamico. A Salvini ne chiederò le ragioni nelle prossime ore». Così Giorgia Meloni a Porta a porta di Bruno Vespa . La leader di Fratelli d’Italia aveva poco prima espresso il suo sconcerto in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook: «Introduzione del reato di integralismo islamico e controllo sui fondi per la costruzione di moschee e centri islamici in Italia: questi i due impegni che Fratelli d’Italia chiedeva al Governo di assumersi oggi alla Camera. Ma è stata bocciata. Dalla Boldrini, dai Grillini, dal Pd e dalla Lega che, incredibilmente, ha votato con loro e non con noi. Sono francamente senza parole».

Giorgia Meloni si è inoltre soffermata, a Porta a porta, sulla manovra economica decisa dal governo Conte. Questo, in sintesi, il suo giudizio: ok allo smantellamento della Legge Fornero, ma no al reddito di cittadinanza.Meglio sarebbe stato un deciso taglio alle tasse. Non c’è poi molto da festeggiare quando lo Stato contrae nuovi debiti. Per la Meloni va bene quota 100 «che era prevista dal programma del centrodestra, ma altre cose sono in continuità con i governi precedenti e quando vedo che Di Maio dice che i soldi ci sono, dico attento: per trovarli stai firmando delle cambiali. E non si stappa champagne come fa il Movimento Cinque Stelle quando si fanno scelte dolorose». Sei reddito di cittadinanza la leader di FdI «se avessi 10 miliardi li metterei nel taglio delle tasse, perché la povertà si combatte creando lavoro e operando per dar vita a un sistema universale di ammortizzatori sociali, che inItalia non esiste».