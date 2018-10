È un islamico il responsabile dei fatti di Colonia: perché lo nascondono?

di Giovanni Trotta

È un islamista siriano il responsabile della presa d’ostaggi a Colonia ieri. Dopo il solito riserbo da parte delle autorità tedesche, che inspiegabilmente tendono a nascondere i crimini degli stranieri, i contorni della vicenda emergono sia pur lentamente: un profugo siriano, islamista, armato di pistola e molotov, dopo aver lanciato bombe incendiarie contro un McDonalds ferendo una ragazzina, ha sequestrato una donna trascinandola in una farmacia e dichiarando alla polizia di essere un membro dell’Isis. Dopo una lunga trattativa, gli Spezialeinsatzkommando tedeschi hanno fatto irruzione liberando la donna e sparando al 55enne siriano che intanto aveva cercato di dar fuoco alla donna. Successivamente è stato sottoposto ad operazione chirirgica. E oggi la polizia tedesca ha condotto un raid in relazione alla presa di ostaggi di ieri a Colonia. Le forze di sicurezza non hanno precisato l’obiettivo dell’operazione condotta, né ancora definito l’episodio di ieri, specificando se si sia trattato o meno di un atto di terrorismo., anche se oramai sembra chiaro a tutti tranne che alla polizia tedesca. Non è stato neanche identificato formalmente il sospetto – un presunto sostenitore dello Stato Islamico – tuttora ricoverato in ospedale in condizioni critiche. L’uomo, come detto, era stato ferito durante l’irruzione degli agenti in piena presa di ostaggi nella farmacia della stazione di Colonia. Inoltre, con un post su Twitter, la polizia tedesca ha chiesto a chiunque sia in possesso di immagini fotografiche e video relative alla presa di ostaggi di ieri a Colonia di metterle a disposizione degli inquirenti. Le indagini su quanto avvenuto – il responsabile sarebbe un sospetto islamista – “stanno procedendo con la massima rapidità”, ha reso noto. Il sequestratore, armato di bombe molotov, bombole di gas da campeggio e acceleranti di fiamma, ha prima fatto esplodere una molotov in un fast food nella stazione, ferendo una ragazza di 14 anni ed un’altra persona. Quindi è fuggito quando si sono attivate le bocchette antincendio, e si è rifugiato nella farmacia della stazione dove ha preso in ostaggio una donna. Secondo alcuni testimoni l’uomo si era detto membro dello Stato Islamico. Il sospetto, poi ferito dagli agenti, non è stato ancora formalmente identificato.