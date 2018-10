Dopo i flop in Puglia Di Maio s’aggrappa ai No-Tav per non cadere

di Lando Chiarini

Dopo la capitolazione su Ilva e Tap, l’ostinazione anti-Tav del M5S era da mettere in conto. Ancora un cedimento e Di Maio e compagnia sarebbero stati inseguiti da moltitudini armate di forconi. Forse accadrà quando altre promesse elettorali si accartocceranno come pupazzi di cartapesta. Al momento, però, la protesta è circoscritta alla sola Puglia, seppur con roghi di bandiere, deputati bruciati in effigie e invocazioni di dimissioni degli eletti grillini. Succede se chi ha promesso mari e monti pretende poi di rifilare agli elettori un’ultima spiaggia. Ma tant’è: l’ostilità alle grandi opere non è di chi governa. È roba per Cobas, collettivi, coordinamenti territoriali. Chi governa, decide. Chi ha paura di scegliere, spaccia la procedura per politica e si rintana in analisi costi-benefici e campagne d’ascolto. Ma l’ora-x non si può rinviare in eterno. Varrà anche per la Tav e per tutte le infrastrutture giudicate inutili, costose e criminogene. E fosse solo questo. Il guaio è che Di Maio e Salvini hanno gli stessi nemici, ma non gli stessi amici. E solo quelli del leghista servono al governo. Infatti, Di Maio ha attaccato Draghi mentre Salvini ha incerottato le banche dicendosi pronto a salvarle anche con soldi pubblici. A quel punto, il capo pentastellato o beve o affoga. Insomma, dell’intero sciocchezzaio grillino solo il reddito di cittadinanza, la madre di tutte le illusioni elettorali, appare destinato a resistere. Ma non a lungo. La leadership di Di Maio è più traballante di quanto si pensi: il dissenso interno, da sussurrato e strisciante, si è fatto pubblico e sfrontato, Fico fa l’anti-Salvini e presto tornerà Di Battista. In più, Di Maio è prigioniero delle regole interne, a cominciare dal divieto di ricandidatura. E questo ha mutilato sin dall’inizio la sua strategia dell’unica arma realmente decisiva per un leader democratico: le elezioni anticipate. Gli resta, è vero, ancora il rapporto con Salvini. Ma il soccorso del leader della Lega è un’arma a doppio taglio. Anzi, può scatenare sui grillini ortodossi lo stesso effetto di un drappo rosso agitato davanti a un toro. Forse ci sbagliamo, ma l’impressione è che Di Maio si stia cacciando in un vicolo cieco. Il posto peggiore per sfuggire agli inseguitori.