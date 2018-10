Domenica Live, Pippo Franco: «Vi racconto il mio incontro con Natuzza Evolo»

di Fortunata Cerri

Barbara D’Urso a Domenica Live ha lanciato la rubrica “Vip che parlano coi morti”. Pippo Franco, attore e presentatore del Bagaglino, ha confessato le sue esperienze al limite del paranormale (e oltre). «La Madonna non mi è mai apparsa, magari mi fosse apparsa – ha raccontato l’attore oggi 78enne – Ho vissuto molte esperienze, è un argomento difficile di cui parlare, chi lo conosce non ne parla, chi ne parla non lo conosce». E poi ha raccontato il suo incontro con Natuzza Evolo. «Mia moglie Piera Bassino – ha detto davanti a una D’Urso incredula – aspettava un bambino e rischiava di perderlo, siamo andati da Natuzza Evolo, ci ha ricevuto. Ero preoccupato fortemente. Lei, la più grande mistica del Novecento, vedeva la Madonna e ci ha detto di stare tranquilli. Io non stavo tranquillo, era troppo poco. Le ho detto: “Ma io questa sera devo fare una commedia”, recitava anche mia moglie, gli impresari ci hanno detto di non fermarci, lei ci confermò di stare tranquilli. Le dissi: come faccio a far ridere stasera? Lei disse: “Gesù vai avanti tu”. L’ho detto la sera a me stesso, ho fatto una magnifica serata e il giorno dopo mia moglie ha iniziato a stare meglio. Ho chiesto una grazia e l’ho ottenuta».