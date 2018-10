Domenica di sangue sulla Salaria in tre incidenti: 4 morti e 9 feriti

di Redazione

La strada statale 4 ”Via Salaria” è stata paralizzata a lungo a causa di tre distinti incidenti, in poche ore, probabilmente provocati dal maltempo. Il più grave, all’altezza di Ponte Buita (in provincia di Rieti), in direzione di Roma ha registrato quattro morti e due feriti gravi a causa di uno scontro frontale. Il gravissimo incidente stradale è avvenuto intorno alle 16 al km 60 della Salaria, tra Ornaro e Poggio San Lorenzo.

L’incidente al km 46 della Salaria

La Salaria è stata lungo chiusa in entrambe le direzioni anche al km 46,200, all’altezza di Osteria nuova, in provincia di Roma, a causa di un incidente, avvenuto alle 14. Lo scontro ha coinvolto sei persone. Il traffico è stato gestito con indicazioni in loco. Il personale Anas è intervenuto sul posto per la bonifica del piano viabile al fine di ripristinare la transitabilità appena possibile.

Un testacoda al bivio per Ornaro

Il terzo incidente, il meno grave, è avvenuto alle 15 al bivio per Ornaro, in provincia di Rieti. Una donna, alla guida di una Renault Clio Abarth (nella foto), ha perso il controllo dell’automezzo finendo, dopo un testacoda, la sua corsa contro il guardrail e coinvolgento un motociclista. La donna è rimasta illesa, il centauro è rimasto ferito.