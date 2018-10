Diego Fusaro ridicolizza la piazza del Pd: «O partigiano, portali via…» (video)

di Renato Fratello

Diego Fusaro ridicolizza la manifestazione a piazza del Popolo del Partito democratico organizzata per protestare contro il governo giallo-verde. «Guardo la piazza del Pd, semivuota, con bandiere Ue. Ripenso a quanto hanno fatto. Ripenso a come hanno tradito il popolo, i lavoratori e la patria. E canto tra me e me: “O partigiano, portali via…”». Su Twitter ha scritto un post pungente e poi ha anche pubblicato un video sul suo sito. Non è la prima volta che il filosofo si schiera contro i dem, più volte definiti come “traditori” del popolo italiano e di tutti i lavoratori. Si legge anche: «Piazza del Pd vuota. Gli italiani hanno capito chi sono i nemici. I lavoratori hanno capito chi sono i loro traditori». E poi ancora: «Gli amabili servi del padronato cosmopolitico volevano la legge contro le fake news. E ora spacciano per piena la loro piazza vuota, presidiata giusto da quattro “militonti” che ancora non hanno capito che il Pd sta a Marx come lo Ior sta a Cristo».