Di Maio attacca Tajani. Ma Gasparri: «Da uno così non accettiamo lezioni»

Antonio Tajani fa le pulci alla manovra economica, esortando il governo a non isolarsi dai partner europei e Luigi Di Maio ricambia il favore rispondendogli a muso duro che l’«unico isolato» è proprio il presidente dell’Europarlamento nonché numero due di Forza Italia e, per giunta «dal resto del mondo». Il doppio tonfo elettorale degli europeisti in Baviera e in Lussemburgo fa dire al capo del M5S che Tajani «fa parte di una maggioranza politica che in Italia è scomparsa il 4 marzo e che a maggio sparirà anche dall’Europa». Infine, la stoccata finale: «Tajani pensi a fare il presidente del Parlamento europeo per i pochi mesi che rimangono e la smetta di condurre una battaglia contro gli interessi dell‘Italia dalla sua poltrona di Bruxelles».

Botta e risposta su Europa e manovra

A difesa del presidente del Parlamento europeo interviene Maurizio Gasparri, anch’egli di Forza Italia: «Le lezioncine da un autentico somaro come Di Maio attacca -, che fa il vicepremier senza sapere nemmeno a quale regione appartengano le province italiane e senza conoscere il congiuntivo, vanno respinte al mittente. Tajani – ricorda l’ex-ministro – è stato eletto più volte dai cittadini italiani all’Europarlamento ed è stato eletto da una maggioranza di centrodestra a presidente dell’assemblea, in alternativa alla sinistra». Morale: «Di Maio è un personaggio ridicolo, che svolge un ruolo spropositato per le sue limitate capacità».

L’ex-ministro: «Tajani e FI non tifano per lo spread»

Gasparri ha quindi rivendicato a merito del centrodestra guidato da Silvio Berlusconi l’aver denunciato «per primo» gli errori della politica europea «sottolineando gli errori di un’austerità senza prospettive». Fu questo il motivo, prosegue, per cui «pagammo un duro prezzo». L’ex-ministro ha infine contestato che Tajani e il suo partito “tifino” per lo spread: «Noi – è la sua conclusione – amiamo l’Italia e tifiamo l’Italia, ci chiamiamo Forza Italia, sono altri che hanno sfruttato spread e speculatori per mettere in difficoltà il centrodestra. Se Di Maio sapesse leggere, gli basterebbe guardare i testi che firmò Beppe Grillo a suo tempo».