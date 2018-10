Di Maio annuncia un miliardo di tagli alle pensioni d’oro sopra i 3500 euro

di Monica Pucci

E’ “una bufala” che il reddito di cittadinanza aiuti solo il sud”. Un lungo show, quasi in stile berlusconiano, quello di Luigi Di Maio intervistato da Barbara D’Urso a Domenica Live. Puntualizzazioni, promesse, annunci, di tutto di più, partendo dal reddito di cittadinanza, su cui il vicepremier ha voluto chiarire: “Il 47% delle famiglie destinatarie sono al centronord, grazie a questa misura saranno aiutati un milione di bambini”.

La discussione si è poi spostata sull’Europa: “Non c’è nessuna intenzione di uscire da euro e Unione. Gli italiani -ha detto- non ci hanno chiesto questo. Ci hanno chiesto di abbassare le tasse”. Per Di Maio sull’Europa “è in atto una campagna per spaventare gli italiani, nessuno -ha rimarcato- deve temere l’uscita dall’Unione anche perchè l’Italia ha investito molto nell’Unione in questi anni”. Ed ancora, la manovra del governo giallo-verde “è la prima che non darà soldi ai soliti personaggi”, ma ha i soldi “per ripagare il popolo che ha dovuto pagare per i vitalizi, le pensioni d’oro, i voli di Stato e le auto blu”.

Dietro l’angolo, la mannaia sui privilegi: “Il taglio delle pensioni d’oro sarà inserito nel decreto legge fiscale domani all’esame del Cdm. “Tagliamo -ha detto Di Maio- un miliardo dalle pensioni d’oro. Il taglio -ha spiegato- sarà fatto ai pensionati che godono di assegni elevati per i quali non hanno versato i contributi”. Si parla di un limite al di sopra dei 3500 euro.