Desirée, Mughini va fuori di testa: «Si drogava ed era destinata a quella fine»

di Ezio Miles

Stavolta Giampiero Mughini l’ha detta veramente grossa e questo lo diciamo con tutto il rispetto che dobbiamo a un autorevole giornalista e scrittore come lui , che ha sempre scritto e detto quello che pensava. Ma commentando durante Domenica in l’orribile caso di Desirée , l’opinionista s’è fatto travolgere dal gusto della provocazione ed è andato decisamente fuori di testa. Questo il suo sconcertante giudizio sulla povera ragazza: “Si drogava. Ed era nata e cresciuta in un reame di droga, dove non puoi trovare carmelitani scalzi. Era predestinata perché con una vita così e una famiglia così difficilmente avrebbe potuto fare una fine diversa”. Vengono i brividi a sentire certe parole. E non solo per una questione di rispetto per la memoria di Desiré, , ma anche perché si tratta di un giudizio profondamente ingiusto. Nessuno, neanche il ragazzo o la ragazzi più difficili, sono predestinati alla morte, e che morte poi. Sono, sarebbero, predestinati alla salvezza e alla vita. E questo a maggior ragione se vivessimo in uno Stato che tuteli realmente i soggetti più deboli della nostra a società e faccia piazza pulita dei troppi criminali che circolano per le nostre strade.