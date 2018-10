Desirée, la versione di Fico: «No alle ruspe, ci vuole più amore». E Raggi applaude (video)

di Federica Parbuoni

Più inclusività, più «controllo di vicinato», più cultura. E «più amore». Per Roma nel M5S prevale la linea dei fiori nei cannoni e l’unico segnale di assoluto rigore che resta è la risibile ordinanza anti alcol emessa da Virginia Raggi per il quartiere San Lorenzo, come “risposta” all’omicidio di Desirée Mariottini. La prima cittadina sposa di fatto la linea di Roberto Fico, leader accreditato dell’ala di sinistra del M5s e strenuo difensore di un pensiero immigrazionista.

«Non c’è dubbio che le nostre città metropolitane devono essere luoghi in cui l’inclusione sociale sia al primo posto degli obiettivi perché se non fai inclusione sociale crei scontro sociale e se crei scontro sociale rendi le città insicure», ha detto il presidente della Camera nel corso della conferenza “Ema Rome 2018 – L’Europa delle metropoli”. «Sicurezza nelle città significa investire in cultura, nella formazione degli assistenti sociali e nella rete urbana, nell’illuminazione, nelle aree verdi, nel decoro», ha detto Fico, per il quale «questa è la sicurezza: poter includere le persone, poter partecipare alla vita pubblica del comune e del Paese, democrazia diretta». «Anche nei momenti difficili – ha chiosato il presidente della Camera – non ci vogliono ruspe, ma più amore e partecipazione. Bisogna essere costantemente nei quartieri difficili senza lasciare mai nessuno solo»

Un pensiero al quale appare perfettamente allineato quello di Virginia Raggi. «Assolutamente no alle ronde. La ronda non è una risposta», ha detto la prima cittadina a chi le chiedeva un commento alla manifestazione a San Lorenzo annunciata per domani da Forza Nuova in relazione all’omicidio di Desirée. «Noi dobbiamo creare coesione. Come persone siamo tutti indignati e profondamente addolorati per i fatti che sono accaduti ma le ronde non sono la risposta», ha proseguito la prima cittadina, per la quale «la risposta è quello che sta già avvenendo in altre zone della città ovvero una sorta di controllo di vicinato, di cittadini che insieme alle forze dell’ordine collaborano per segnalare l’illegalità e ricostruire quel tessuto di legalità che è fondamentale per abitare le nostre città».