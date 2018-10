Derby amaro per Salvini, bocciato Gigio Donnarumma: «È come la Fornero….»

di Redazione

«Ieri il Milan ha giocato alla Monti con la Fornero in porta…». Non è tenero con Gigio Donnarumma, il vicepremier e tifoso del Milan, Matteo Salvini, commentando il derby della Madonnina vinto dall’Inter nei minuti di recupero. Da tifoso milanista l’amarezza è tanta, ma anche la sincerità per quell’usocta a vuoto del “bambino prodigio” del Milan che ha consentito a Mauro Icardi di segnare a tempo praticamente scaduto. Una vittoria che riporta l’Inter a due punti dal Napoli e a 6 dalla Juventus e che invece affossa le amibizioni dei rossoneri, in una posizione mediocre di classifica.

