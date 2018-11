“Dall’omosessualità si può guarire”: a processo per diffamazione Silvana De Mari

di Giulia Melodia

Il Torino Gay Pride ha presentato un esposto contro Silvana De Mari accusandola di aver offeso con le sue teorie e le sue dichiarazioni sul mondo omosessuale l’intero e variegato universo arcobaleno: e così oggi la dottoressa De Mari – ex medico ospedaliero, oggi psicoterapeuta – è finita alla sbarra a Torino.

Ha sostenuto che dall’omosessualità si può guarire: dottoressa alla sbarra

L’offesa portata al mondo omosessuale è racchiusa nella teoria estremista e indifendibile da lei più volte esposta per iscritto e in pubblico secondo cui l’omosessualità va intesa come “malattia” e non come un orientamento sessuale. Inoltre la De Mari dipinge scenari apocalittici: «Se gli uomini continueranno ad avere rapporti con altri uomini assisteremo a una catastrofe mondiale». In tribunale, come riporta un servizio de il Giornale.it, la De Mari ha anche parlato della sua «gravissima preoccupazione riguardo soprattutto la situazione sanitaria – i casi di Aids, gonorrea, sifilide sono in aumento. Se gli uomini continueranno ad avere rapporti sessuali con altri uomini assisteremo a una catastrofe mondiale». E a sostegno delle sue convinzioni proprio oggi al pm la De Mari ha sottolineato che, invece, il sesso praticato da donne omosessuali non procurerebbe alcun danno a differenza del sesso tra uomini «che moltiplica per nove il rischio di contrarre malattie sessualmente trasmissibili».

«La sessualità è tra uomo e donna ed è finalizzata alla procreazione»

Ma, aggiunge sempre in aula nella spiegazione della sua teoria medico-sociale l’imputata, «per la mia esperienza personale l’omosessualità è una situazione da cui si può comunque uscire, è possibile guarire». Una teoria estrema e non suffragata da dati scientifici, che ha trasformato la De Mari ina nemica per la comunità omosessuale e che l’ha portata oggi in aula a rispondere di quelle teorie giudicate offensive.

Nei mesi scorsi il gup Paola Boemio aveva respinto la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero Enrico Arnaldi Di Balme, disponendo il rinvio a giudizio: così oggi, al processo al suo avvio, si sono costituiti parti civile il Comune di Torino, il Coordinamento Torino Pride e la Rete Lenford. Una platea risentita a cui, come riferito da il Giornale sopra citato, «la dottoressa ha spiegato che “il tubo digerente serve per digerire, mentre il sesso anale provoca danni e questo in biologia significa disordine”. Poi ha rincarato la dose: “La sessualità è tra uomo e donna ed è finalizzata alla procreazione. Quando non è così si tratta di un disturbo”.