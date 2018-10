Dalla Russia con amore (ed export): Salvini e Conte voleranno a Mosca

di Antonio Pannullo

Missione del vice premier e ministro dell’Interno Matteo Salvini in Russia. Il 17 ottobre il leader della Lega sarà a Mosca per incontrare gli imprenditori russi e si tratterrà fino al 18. A quanto si apprene, è atteso all’hotel Lotte Plaza, dove si terrà l’assemblea annuale di Confindustria Russia. Sarà una “due giorni” intensa di incontri, l’agenda è ancora in elaborazione. Salvini farà da apripista per il governo giallo-verde, visto che la sua visita cade una settimana prima del viaggio nella capitale russa dello stesso premier Giuseppe Conte. Non è la prima volta che Salvini si reca in Russia, ma questa sarà la seconda in veste ufficiale. Come si ricorderà, il ministro dell’Interno andò il 15 luglio scorso per assistere alla finale dei campionati mondiali di Russia 2018. In quell’occasione Salvini ebbe una serie di incontri molto importanti, il principale dei quali quello col suo omologo ministro degli Interni Vladimir Kolokoltsev. L’agenda del viaggio di Salvini, che non ha mai nascosto di essere favorevole alla fine della assure sanzioni di Usa e Ue contro Mosca, prevede, tra le altre cose, una stretta collaborazione italo-russa per quanto riguarda la lotta al terrirismo islamico e la gestione del ritorno dei foreign fighters, spesso inividuati dalla polizia tra i cosiddetti immigrati, il contrasto all’invasione dei clandestini, collaborazione tra le rispettive intelligence per la lotta alle mafie, italiana e russa, e al traffico di droga e armi; al vaglio anche l’ipotesi di pattuglie miste di poliziotti dei due Paesi. Tornando alle sanzioni, Salvini ha più volte dichiarato la sua contrarietà, poiché le sanzioni, oltre a essere inutili, colpiscono principalmente gli esportatori italiani, con un danno quantificabile in sette milioni di euro al giorno. Per questo il governo italiano si confronterà anche su questo argomento con i partner europei. Previsti anche incontri con imprenditori per l’apertura di un canale economico, i cui accordi probabilmente saranno consolidati e formalizzati dal premier italiano Conte nella sua visita della settimana successiva. Ancora non si sa se Salvini incontrerà anche il presidente russo Vladimir Putin.