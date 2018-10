Crozza brutalizza Casalino in diretta tv: «Vai a fare in… » (video)

di Ernesto Ciecaquaglia

C’è andato pesante Maurizio Crozza, ospite della trasmissione di Fabio Fazio, con Rocco Casalingo a proposito dei quella battutaccia uscitagli con i cronisti dopo la t tragedia del Ponte Morandi di Genova crollato. «Mi sono rovinato il Ferragosto», disse in quell’occasione il portavoce del presidente del Consiglio. L’audio è stato trasmesso solo ieri e una pioggia di critiche è subito arrivata sul capo di Casalino, per il cinismo e la scarsa sensibilità dimostrati. Tra le varie critiche, quella di Crozza è sicuramente la più esilarante. Il comico ha consigliato al portavoce di Conte di andare a Cape Canaveral e di sale sul primo razzo disponibile per Marte. Poi però non s’è trattenuto ed è sbottato in un so oro “vaffa” che ha suscitato l’ilarità di tutti. È davvero il minimo c he poteva capitare a Casalingo…