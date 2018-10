Crisi tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini? Lei non conferma e cita una canzone di Modugno…

di Redazione

La relazione tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini è in crisi. Il gossip sta andando avanti da giorni e che non si tratta solo di voci infondate è la stessa Isoardi a confermarlo in una intervista al settimanale Oggi. La conduttrice de La prova del cuoco non spiega che cosa sia successo ma si limita a citare il verso di una canzone famosissima di Domenico Modugno: “La lontananza sai è come il vento…“. Una citazione che potrebbe anche lasciare intendere che i due stanno vivendo una pausa di riflessione anche per i rispettivi impegni che non lasciano troppo spazio a effusioni pubbliche. Lei su Instagram pubblica solo foto di pietanze e ricette, in relazione al suo impegno televisivo di conduttrice del cooking show di Raiuno. L’ultima volta che Elisa e Matteo Salvini sono stati fotografati insieme risale alla Mostra del cinema di Venezia. In quell’occasione la coppia sembrava affiatata e spensierata. Le indiscrezioni sul rapporto in crisi sono state rilanciate da Dagospia e da Striscia la notizia. Non è però la prima volta che la coppia vive momenti difficili, fino ad oggi sempre superati. C’è anche chi nota una facile tendenza a commuoversi della conduttrice che ha pianto quando, in trasmissione, lo chef Natale Giunta le ha consegnato l’invito al suo matrimonio. Elisa Isoardi nelle ultime settimane ha subìto anche numerose critiche per la sua conduzione dello show La prova del cuoco, che non ha conquistato share entusiasmanti. Matteo Salvini, accusato di averla in qualche modo aiutata nella sua carriera televisiva, l’aveva difesa con convinzione: “È brava e si merita tutto il successo che ha e che avrà. Io non l’ho aiutata, anzi. La mia ingombrante presenza forse ha danneggiato e creato problemi. Però se uno è bravo e tosto va”.