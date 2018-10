Conte farà l'”apostolo” della manovra in Europa: incontri bilaterali con i leader

di Mariano Folgori

Il premier Giuseppe Conte farà l'”apostolo” della manovra economica presso le cancellerie europee. Il giro che si appresta a fare nelle capitali continentali punta a convincere i partner che l’Italia non è governata da irresponsabili scialacquatori. “La legge di bilancio può rassicurare l’Ue e i mercati nella misura in cui avremo deliberato quei provvedimenti che poi ci consentiranno, un attimo dopo, di sederci attorno ai tavoli e di interloquire con le istituzioni europee”. Il presidnete del Consiglio lo dice a margine dell’inaugurazione della quarta edizione della scuola di formazione politica della Lega, in corso a Milano, riferendosi al reddito di cittadinanza. “Nei giorni scorsi -spiega Conte- ho parlato tra gli altri, con la cancelliera Merkel, la quale è portatrice di una grande esperienza politica”. E “siamo rimasti che ci incontreremo in un bilaterale prima del vertice europeo”. Così, conclude, “farò anche con Macron e con gli altri leader”. Buina fortuna a Conte e al suo staff.