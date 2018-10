Confindustria “leghista” ci ripensa: «Manovra sbagliata, i soldi non bastano»

di Leo Malaspina

Coperture incerte, obiettivi troppo ambiziosi. Dall’endorsement filo-leghista di due giorni fa, alla correzione di rotta di oggi, all’insegna del pessimismo. Per gli industriali, prima fiduciosi nel Carroccio, oggi scettici sul governo, i soldi previsti, nonostante il salto di livello del rapporto deficit/Pil, non basteranno a far fronte a tutti gli impegni presi con la nota di variazione del Def. «Anche accrescere l’obiettivo di deficit programmato al 2,4% difficilmente consentirà di avere margini per attuare le misure di policy delineate dal Governo. Servono coperture credibili e un’ampia manovra lorda che includa una rimodulazione delle spese e delle entrate», sentenzia il Centro studi di Confindustria, per dare corpo alle preoccupazioni degli imprenditori sulla prossima manovra del governo Lega-M5S. «Affinchè questo sia credibile, aggiunge il Csc, è necessario che le misure di aumento del deficit e quelle di compensazione abbiano lo stesso orizzonte temporale. Se il Parlamento approverà gli obiettivi della Nadef, la manovra sarà imponente”. A pesare infatti sulla crescita futura del Paese soprattutto la sostenibilità del contratto di governo nelle sue componenti più onerose, ribadisce il Csc, dalla Flat Tax al reddito di cittadinanza al controriforma delle pensioni. Per questo, ammonisce ancora, “è fondamentale che le coperture siano credibili per avere un impatto macroeconomico positivo”.

Solo due giorni fa il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia (nella foto), aveva manifestato fiducia in una delle componenti dell’esecutivo: «Di questo governo crediamo fortemente nella Lega, è una componente importante, qui non si tratta di regionalità ma di risposte vere ai cittadini».

Negative anche le stime di crescita del Csc: «Crescita in frenata per il prossimo biennio che taglierà il traguardo del 2018 con il +1,1% e il 2019 con +0,9%». A pesare l’indebolimento dei fattori di crescita esterni ed interni al netto della prossima manovra che non è inclusa nelle stime. Se sul fronte internazionale il rallentamento è connesso all’imprevedibilità di alcuni fattori, tra cui le elezioni di mid term americane a novembre, i risultati delle elezioni in Baviera a metà ottobre e le elezioni del Parlamento Ue del 2019, sul fronte interno la frenata è essenzialmente legata alle reazioni dei mercati alla manovra che il governo è in procinto di presentare e sopratutto alla sostenibilità dei punti centrali del contratto di governo, dalla flat tax al reddito di cittadinanza fino alla “controriforma delle pensioni”.