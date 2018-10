Chiusura scuole, il Codacons spara a zero sulla Raggi: «Irresponsabile e incapace»

di Stefania Campitelli

Durissimo il Codacons contro il Comune di Roma e la sindaca Raggi per il provvedimento che ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata odierna.

«L’ordinanza del Campidoglio sta generando disagi enormi alle famiglie – scrive in una nota l’associazione dei consumatori – la decisione di chiudere le scuole, arrivata solo poche ore fa, non ha dato il tempo ai cittadini di organizzarsi, costringendo migliaia di romani a prendere permessi sul lavoro e giorni di ferie allo scopo di accudire i propri figli. Altri hanno dovuto fare ricorso a babysitter con conseguenti spese. E il paradosso è che questa mattina a Roma non sta nemmeno piovendo». Mentre l’ironia corre sul web processando la sindaca Raggi che, per non essere messa alla gogna per eventuali, anche lievi, incidenti, ha preferito prevenire.

Il Codacons all’attacco della Raggi

«L’ordinanza del Campidoglio dimostra tutta l’incapacità dell’amministrazione di far funzionare la città anche in caso di pioggia, e la chiusura delle scuole, che dovrebbero rimanere aperte anche in caso di maltempo, sta creando enormi disagi alle famiglie». Ma non basta, nelle prossime ore il Codacons presenterà un esposto alla Procura di Roma per accertare la manutenzione del verde pubblico dopo «i numerosi episodi di alberi caduti in queste ore nella Capitale. L’associazione invita inoltre le organizzatrici della manifestazione #Romadicebasta ad indire una nuova protesta di piazza per l’8 dicembre, contro il degrado e senza il contributo dei partiti politici che devono restare fuori da tali eventi, e si riserva di denunciare il sindaco Raggi per diffamazione dopo le ingiuste accuse ai manifestanti di essere “orfani di mafia capitale”, manifestanti tra cui compariva anche il Codacons, associazione che ha difeso gratuitamente i parlamentari del M5S proprio come parti offese nel processo mafia capitale, circostanza che rende ancor più gravi le affermazioni della sindaca».