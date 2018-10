Cavallo al galoppo in un bar di Parigi. L’irruzione fa il giro del web (video)

di Carlo Marini

“Un cavallo entra in un bar”, sembra l’incipit di una barzelletta, ma è quanto accaduto domenica mattina in un bar alle porte di Parigi. Una puledra ha fatto irruzione al galoppo in un locale pubblico di Chantilly, località a pochi chilometri dalla Capitale, particolarmente ricca di attività ippiche. Il cavallo da corsa, che era fuggito da una scuderia poco distante, ha percorso circa un chilometro prima di fare irruzione nel bar. Tra la sorpresa e lo spavento degli avventori, che sono fuggiti o hanno cercato riparo, il cavallo ha scalciato e distrutto diverse suppellettili fino all’arrivo del proprietario. La telecamera a circuito chiuso del locale ha ripreso tutta la scena, che nell’arco di poche ore è terminata in Rete. Un video che, inutile anche dirlo, è divenuto rapidamente virale.