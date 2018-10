Cassino, scuola festeggia i 18 anni (mai compiuti) dell’alunna morta di cancro

Una festa, sobria ma non triste, quella organizzata dal liceo Classico “Giosué Carducci” di Cassino per i 18 anni mai compiuti da Federica Aufiero, una delle studentesse della scuola scomparsa prematuramente lo scorso anno. I docenti l’hanno ricordata con una celebrazione postuma e un discorso molto emozionante, di cui dà conto con un lungo articolo il quotidiano “Ciociaria oggi“. «Federica era speciale, aveva la passione e la voglia di fare e di raccontare. Non ha mai smesso di studiare, anzi, ha chiesto sempre ai suoi docenti di fare lezione, utilizzando qualsiasi mezzo, dalle semplici mail a whatsapp. Ha dimostrato a tutti noi che la forza di volontà può fare molto, sicuramente fa la differenza», è stato il discorso degli ex professori di Federica. «Oggi, in quello che sarebbe stato il giorno del diciottesimo compleanno di Federica, insieme ai suoi amici e alla sua famiglia abbiamo celebrato tutta la forza e tutta la testimonianza di vita che è stata Federica».

Alla festa – riporta il giornale – erano presenti anche due docenti che l’hanno seguita nella scuola all’ospedale. “Per i ragazzi è stato emozionante ascoltare e ricordare tutto l’entusiasmo e la gioia di vivere di Federica. È stato allo stesso tempo un momento di dolore e lacrime, ma anche di festa e sorrisi”.

«Ancora oggi quella bellissima ragazza dallo sguardo profondo e intenso sa trasmettere e insegnare ai suoi coetanei, e non solo», sono state le parole della professoressa Licia Pietroluongo. Secondo il racconto del quotidiano ciociaro, Federica amava scrivere e sognava di diventare giornalista. I suoi sogni forse li realizzeranno altri, i suoi compagni di scuola, magari, ma il ricordo di questa ragazza bella e appassionata della vita, arresasi a un tumore dopo una lumga battaglia, resterà dentro di loro per la vita.

Federica aveva un blog sul sito www.tg24.info, che la ricorda e pubblica il video della festa