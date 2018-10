Carabinieri e guardia giurata sparano a un ladro albanese. Indagati per omicidio

di Renato Fratello

Si chiamava Eduard Kozi ed era albanese l’uomo rimasto ucciso dopo il furto con scasso alla tabaccheria di Ponte Felcino alla periferia di Perugia due giorni fa. Colpito alla testa da uno dei colpi sparati da un vigilante e due carabinieri durante l’inseguimento, è stato abbandonato ancora agonizzante dai suoi complici insieme all’auto e alla refurtiva. Il pubblico ministero Mara Pucci, come riporta Primapaginachiusi.it, ha iscritto nel registro degli indagati i due carabinieri e la guardia giurata che nel tentativo di fermare l’Audi hanno sparato. L’ipotesi di reato contestata è quella di omicidio colposo. Stando alle prime dichiarazioni, il magistrato tenderebbe ad escludere la “volontà di uccidere” da parte degli uomini in divisa.

Quando gli investigatori hanno ritrovato il corpo, hanno scoperto che l’uomo indossava ancora i guanti e il passamontagna utilizzato per non farsi riconoscere dalle telecamere di sicurezza dell’esercizio commerciale. L’autopsia del medico legale Sergio Scalise Pantuso sarà certamente utile a delimitare il campo delle indagini e con ogni probabilità verrà accompagnata da una consulenza balistica in grado di ricostruire l’esatta dinamica dei proiettili. Il colpo mortale lo ha raggiunto alla nuca, dopo aver fracassato il lunotto posteriore della vettura, una Audi di grossa cilindrata risultata rubata. Sulla vicenda è intervenuto il ministro dell’Interno Matteo Salvini che sulla sua pagina Facebook ha scritto un post: «Carabinieri e guardia giurata, che hanno rischiato la vita, hanno solo fatto il loro dovere: non meritano il processo, semmai un premio».