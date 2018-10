Calcio, portiere sbatte contro il palo: il compagno di squadra gli salva la vita (video)

di Liliana Giobbi

Paura sul campo di calcio. Il portiere francese dello Sporting Lisbona, Romain Salin, è salvo per l’immediato intervento di un suo compagno di squadra, Sebastian Coates. Tutto è accaduto in una manciata di secondi. Lo Sporting, ospite del Portimonense, si trovava in svantaggio di un gol quando, sul finire del primo tempo, i padroni di casa hanno raddoppiato. Nel tentativo di respingere il pallone, Romain Salin si è schiantato con la testa contro il palo alla sua destra, perdendo immediatamente i sensi. Il compagno di squadra, l’uruguagio Sebastian Coates, è corso a soccorrerlo. Si è subito avvicinato al suo portiere, tirandogli fuori la lingua con le dita in modo da evitare che si soffocasse. Nel frattempo, i medici sono intervenuti per soccorrere Salin, che è uscito dal campo lasciando spazio alla sua riserva, il brasiliano Renan Ribeiro.