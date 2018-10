Buttafuoco contro Fazio: lui sì che conosce l’arte della vaselina…

di Redazione

Non si può dire che Fabio Fazio non stia nei pensieri dei politici di destra. Matteo Salvini assicura che non andrà mai alla sua trasmissione. Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione in Vigilanza sull’ospite fisso Cottarelli: “In queste ultime settimane abbiamo notato la meticolosa costanza con cui Carlo Cottarelli viene invitato come ospite in diverse trasmissioni Rai, in particolare da Fabio Fazio a Che tempo che fa. A che titolo Cottarelli viene chiamato in televisione e quali sono i criteri di scelta degli ospiti nelle trasmissioni Rai?”. Prima ancora di FdI era stato Maurizio Gasparri a sollevare la questione della presenza fissa di Cottarelli. Ma soprattutto è noto che Fabio Fazio risulta assai antipatico agli elettori del centrodestra.

Anche per questo su di lui si è abbattuta l’ironia di Pietrangelo Buttafuoco che in un corsivo sul Tempo sottolinea quanto Fazio “la sappia lunga nell’arte della vaselina”, basta guardare i suoi ospiti, tutti scelti per far sembrare il pubblico “la classe degli asini” cui i “dotti, medici e sapienti” impartiscono lezioni. E ancora, conclude Buttafuoco: “Non ci resta che recensire cotanta tivù omaggiandola di tutti i possibili punti qualità, tanto è troppa la scienza che si profonde…”.