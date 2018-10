Buonisti all’assalto, la Ue “beatifica” la Kyenge con una petizione di solidarietà

di Lara Rastellino

Buonisti all’assalto a colpi di petizioni: la Ue “beatifica” la Kyenge in attesa di giudizio nel processo per diffamazione con una petizione di solidarietà firmata da 40 politici europei. Le barricate, si sa, si sfondano anche con la penna, e così, fedeli a un interventismo militante a prescindere persino dai codici della legge e dai precetti dettati in teoria da buon senso e buon gusto, 40 politici europei allertati dalle pressanti “minacce dei nazionalismi”, tornano a sventolare il vessillo del politically correct e a scomodare quello che è diventato ormai uno dei suoi simboli più usurati e riciclati: Cècile Kyenge. L’ex ministra voluta da Enrico Letta nel suo breve governo torna infatti al centro di iniziative non proprio eque, ma decisamente solidali, grazie a una lettera aperta di solidarietà che la vede come destinataria di un singolare attestato di solidarietà firmato da ben 40 politici europei…

La Kyenge incassa la petizione di solidarietà di 40 politici europei

Dunque, bando alle chiusure difensive erette a suon di muri di cemento e di trincee marcate dal filo spinato; con buona pace delle barricate ideologiche di chi ritiene il flusso ininterrotto di arrivi di migranti eccessivo e ormai fuori misura; con un occhio al business dell’accoglienza e un altro al rigore imposto dai dettami di Bruxelles, “The Guardian pubblica la lettera di solidarietà indirizzata alla Kyenge che dovrà difendersi in tribunale a Piacenza dall’accusa di diffamazione per aver definito la Lega un partito “razzista” . Solidarietà piena e ecumenicamente condivisa anche da chi – come l’Ungheria che chiude i confini, o il Belgio che si accorge di averli aperti troppo a sue spese – della campagna di accoglienza coatta promulgata dall’ex ministra a furia di accuse di razzismo a chi non la condivide sempre e comunque a pieno prova a farsi scudo. E allora, come riferiva il Giornale nelle ultime ore, «alcuni stralci del testo sono riportati da EuropaToday. In essi, il sostegno per la donna originaria di Kambove diventa il punto di partenza per esprimere grande preoccupazione relativamente al dilagare dei nazionalismi in tutto il continente. “Sosteniamo pienamente Cécile e siamo dalla sua parte nella lotta contro il razzismo, la xenofobia e le altre forme d’intolleranza».

L’ex ministra in attesa di giudizio nel processo per diffamazione

Ricordiamo infatti – se mai ce ne fosse bisogno vista la beatificazione mediatica promossa da molti media a favore della Kyenge – che come registra ancora una volta anche il Giornale «l’’esponente del Pd aveva dato genericamente della “razzista” alla Lega dopo che Roberto Calderoli l’aveva definita “orango” e dopo la pubblicazione di un suo fotomontaggio con la testa di una scimmia da parte del consigliere regionale del carroccio Fabio Ranieri. Quest’ultimo è già stato condannato dal tribunale di Roma ad 1 anno e 3 mesi per il reato di diffamazione con l’aggravante dell’odio razziale, mentre la Kyenge attende ancora di conoscere l’esito del giudizio relativo alla sua calunnia». E giù a coinvolgere spettri della storia, ragioni di Stato e ataviche paure su cui fare leva e che elevano pericolosamente al rango di pericolo ideologico una diatriba in realtà ben più prosaica. «Vogliamo anche esprimere la nostra preoccupazione per ciò che rappresenta il caso di Cécile come parte di un problema più ampio in Europa – recita la missiva a giustificazione dell’altisonante iniziativa ammantato del velo istituzionale – dove stiamo assistendo all’ascesa dei partiti populisti e di estrema destra alla guida di governi che promuovono la loro agenda nazionalista e disseminano paura e odio conto le minoranze». E l’attacco a Salvini e colleghi è servito, e sul piatto d’argento pure…