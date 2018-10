Bufera di vento a Napoli, muore un ventenne travolto da un albero

di Redazione

Un 21enne della provincia di Caserta è stato colpito da un albero ed è morto a Napoli. Il fatto è avvenuto in via Claudio, a Fuorigrotta, non lontano dallo stadio San Paolo. I Carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno allertato il 118. Inutile la corsa all’ospedale San Paolo, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Un tavolo di coordinamento sta seguendo l’evolversi delle condizioni meteo in città. Niente collegamenti con le isole del Golfo di Napoli a causa del maltempo. Lo stop riguarda sia i mezzi di navigazione veloce che i traghetti. Sull’isola di Capri soffia un forte vento di scirocco e il mare si presenta agitato. Sono stati tutti sospesi i collegamenti anche tra Ischia e la terraferma.

Nella provincia di Napoli l’ondata di eccezionale maltempo ha indotto i sindaci a emettere un’ordinanza per tenere chiusi i plessi scolastici. Scuole chiuse a Pompei, Pozzuoli, Castellammare e Gragnano.