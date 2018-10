Brescia, al consiglio di quartiere il candidato col kalashnikov crea allarme in città

di Redazione

Una foto su Fb in cui è in posa imbracciando un kalashnikov: un’immagine poco rassicurante che Talat Chaudhry Doga, di origini pachistane, candidato al consiglio di quartiere di Brescia di via Cremona, deve aver dimenticato di cancellare. Nonostante le sue pose bellicose, Doga intende rappresentare gli stranieri della sua zona con il seguente programma: parità di trattamento in tutti gli uffici pubblici, la possibilità di avere dei mediatori culturali negli ospedali per aiutare le donne, l’assistenza alle persone per le pratiche burocratiche e pure la costruzione di un ufficio dove il candidato possa ricevere e ascoltare le esigenze dei residenti del quartiere. I carabinieri hanno sottolineato tuttavia, a proposito dello scatto che ha destato allarme e polemiche, che potrebbe anche trattarsi di un rituale tipico dei matrimoni pachistani, dove gli uomini si fanno ritrarre mentre imbracciano i famosi Ak-47. La deputata leghista Simona Bordonali è intervenuta sul tema con un post molto polemico su Fb: “ Brescia multietnica e multiculturale!!!! Se il consiglio comunale avesse accolto le proposte della Lega, questo “signore”, nuova risorsa del PD non si sarebbe potuto candidare. Chiederemo l’esclusione dalle liste elettorali!!! “.