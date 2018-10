Boschi, misterioso spot in posa da diva: «C’è un gioco, non resterete delusi» (video)

di Marta Lima

Uno spot breve, misterioso, nel quale si annuncia un “gioco”. L’ex ministro delle Riforma Maria Elena Boschi è la protagonista del video di lancio del numero di ottobre del mensile Maxime. “Un saluto ai lettori di Maxim, spero che non resterete delusi da questo gioco che abbiamo creato insieme per questo nuovo numero”, dice la deputata del Pd nel video e invita i lettori ad andare in edicola. Il 4 ottobre, per chi è curioso.

Ecco il video tratto dal sito Daily Motion.