Boldrini, un minuto di puro delirio: «Sovranismo vuol dire isolamento e…» (video)

di Adriana De Conto

«Sovranismo vuol dire isolamento e fallimento»: meno di un minuto di puro delirio boldriniano. Ascoltare per credere. Ospite a Tagadà, la Boldrini ha preteso di impartirci una lezione di globalismo e di sovranismo dalla cattedra di un partitino, LeU, confinato dai sondaggi nello sprofondo. «Immaginatevi – dice la Boldrini da La 7- in piena globlizzazione, con colossi come Stati Unit ie e Cina, se dovesse venir meno il sogno europeo come vorrebbero questi signori sovranisti», dice. «Sovranismo – prosegue- significa rinchiudersi in un microcosmo senza prospettiva, senza futuro per i nostri figli».

La lezione della Boldrini

Ci erano sfuggite queste perle di saggezza elargite dalla Boldrini. Per fortuna ci ha pensato Giorgia Meloni a rilanciare il video dal suo profilo Fb. Sarà, ma qui se c’è un fallimento, non è quello dei sovranisti, ma del suo partito, della sinistra, delle socialdemocrazie europee. Sarà che il vento dei popoli europei, il clima mutato, sta dando alla testa alla ex presidenta. Alle prossime Europee qualcun altro probabilmente prlerà di fallimento.