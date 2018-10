Boldrini ripresenta la proposta di legge sullo ius soli. Non poteva scegliere momento peggiore

di Redazione

Per chi non l’avesse capito, la vera leader di ciò che resta di Liberi e Uguali è lei, Laura Boldrini, colei che sa alternare benissimo fasi di vittimismo a fasi di interventismo buonista. Ebbene ora è in questa seconda fase: ha ripresentato infatti in Parlamento la proposta di legge per introdurre lo ius soli. Il nuovo testo – di cui la Boldrini è prima firmataria – è stato presentato alla Camera dal gruppo alla Camera di Leu. Hanno anche organizzato una campagna sui social: “Col coraggio delle nostre idee. Ius soli. La battaglia riparte. No ai cittadini di serie B”, recita il manifesto digitale che ritrae due braccia – uno bianco e uno nero – che si stringono.