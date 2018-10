Bignami (FI) eroe del web per il suo discorso su Agenzia delle entrate e fattura elettronica (video)

di Redazione

Intervento virale sui social del deputato Galeazzo Bignami (Forza Italia) contro la fattura elettronica che entrerà in vigore obbligatoriamente dal 1 gennaio 2019: “Voi non avete mai emesso una fattura – ha detto Bignami parlando alla commissione Finanze della Camera – L’artigiano non ha tempo di scaricare la app o di guardare il sito internet, perché vive di quello che produce. Voi la dovete smettere di parlare di semplificazione generando più burocrazia”. In tanti hanno condiviso il video di Galeazzo Bignami, tra cui Rita Dalla Chiesa che ha commentato: “Un mito!!!! Finalmente qualcuno che parla chiaro. Non so chi sia ma e’ di gente come lui che avremmo bisogno per contrastare l’arroganza dell’Agenzia delle Entrate”. Inoltre Bignami fa notare come questa sia l’ennesima iniziativa volta a rafforzare i controlli su chi già produce, fattura e dichiara mentre l’economia sommersa tale rimarrebbe.