«Atti ostili dalla Francia»: Salvini accusa e pubblica un filmato (video)

di Redazione

Nuovo caso di sconfinamento a Claviere. “Basta prese in giro, l’Italia chiede spiegazioni. Macron, rispondi!”. È perentoria la richiesta del ministro dell’Interno Matteo Salvini al Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, dopo la pubblicazione di un nuovo video, girato sempre a Claviere in Piemonte ai confini tra Italia e Francia, dove si riprende una camionetta della Polizia francese da cui escono un agente in divisa e tre persone, presumibilmente immigrati. I tre, poi, si allontanano e la camionetta riparte in direzione opposta. “Ecco cosa succede!”, è la scritta inserita nel filmato, pubblicato sulla pagina Facebook di Salvini, specificando che “testimoni del luogo affermano che queste scene si ripetono da agosto”. “I rapporti tra Italia e Francia rischiano di essere gravemente danneggiati – dice il vicepremier Salvini – e non per colpa nostra: Parigi deve chiarire un’altra iniziativa della Polizia francese avvenuta questa mattina; iniziativa che appare come una provocazione e un atto ostile”.