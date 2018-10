Asta di beneficienza per i 50 anni della Casa editrice “Il Cigno”

di Redazione

Appuntamento il 6 novembre alle ore 20. “Un’asta di preziose opere d’arte per sostenere un progetto di inserimento nella società di ragazze madri che hanno difficoltà a mantenere se stesse ed i figli”. È questo l’obiettivo della Casa Editrice“Il Cigno GG Edizioni”che, per festeggiare i 50 anni di attività, ha organizzato un’asta di beneficienza nei Musei di San Salvatore in Lauro che sarà battuta da Christie’s il prossimo 6 novembre alle ore 20. A presentare la serata ci saranno Gianmarco Tognazzi, attore e regista e Francesca Merloni, ambasciatrice Unesco. A seguire è prevista anche una cena.

Il ricavato delle opere sarà devoluto in beneficienza all’associazione “Alliance for African Assistance”, promotrice del progetto“Ragazze madri, cuciamo loro un futuro”. Le giovani mamme verranno iscritte ad un corso di taglio e cucito, affinché diventino sarte.

Il presidente della Casa Editrice,Lorenzo Zichichi, spiega così il senso dell’iniziativa: “Abbiamo pensato di impiegare il valore delle opere d’arte per aiutare concretamente chi, nel nostro Paese, vive in condizioni disagiate. Vogliamo aiutare soprattutto le ragazze madri in difficoltà, che hanno il diritto di far crescere i propri figli in un contesto socio-economico meno precario e problematico. Ci ripromettiamo di aiutare un numero considerevole di donne, grazie anche alla generosità dei nostri amici, che sono gli artisti, gli autori, i collezionisti, i clienti, i fornitori che sostengono e frequentano la nostra Casa Editrice. Il futuro dell’Italia è nelle prossime generazioni ed è anche nostro compito permettere che i giovani meno fortunati possano avere la dignità che solo il lavoro può dare. Lavorare è contribuire alla crescita del proprio Paese. L’esempio di una madre che lavora è linfa vitale”.

Un percorso, quello de “Il Cigno”- che opera da cinquant’anni in ambito artistico-culturale e scientifico – che parte da lontano con altre iniziative solidali e a sostegno di chi è in difficoltà.

“In occasione dei quarant’anni di attività abbiamo sostenuto un progetto in favore della Valle dei Templi di Agrigento”, continua Zichichi. “Abbiamo imparato, lavorando fianco a fianco con l’Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite e con Christie’s, che la generosità del mondo dell’arte nel suo complesso (artisti, autori, collezionisti, galleristi, amanti della bellezza) poteva trasformare l’arte in aiuto concreto a progetti umanitari. Abbiamo raccolto oltre un milione di euro nelle varie edizioni di ‘Arte Contemporanea per i Rifugiati’. Formula poi ripetuta anche per altre associazioni benefiche. Adesso, per i nostri primi cinquant’anni abbiamo pensato ancora una volta di impiegare il valore delle opere d’arte per aiutare concretamente chi ha necessità e verte in condizioni disagiate in Italia”.

Il mondo dello sport ha contribuito all’iniziativa donando le maglie firmate di Totti, De Rossi, Nainggolan, Florenzi, Džeko. Importanti maisondella moda internazionale, Tod’s, Tory Burch, Vionnet e Olympia Le Tan, hanno invece devoluto al progetto preziose borse femminili. Il prestigioso albergo Hotel Villa Flori ha generosamente donato un soggiorno per 2 sul lago di Como.