Alla Leopolda di Renzi accoglienza da star per la Boschi, in pelle nera (video)

di Lucio Meo

«Alla Leopolda il congresso non è in discussione, non si parla di Pd, ma da sempre: sono 9 anni che facciamo la Leopolda, si parla del Paese, delle esperienze sul territorio, con tanti cittadini che hanno voglia di raccontare la loro esperienza». Accolta da star, tra applausi e richieste di selfie, la deputata del Pd Maria Elena Boschi, ex ministro delle Riforme, ha ostentato un look molto “aggressive”. Trucco forte e completo in pelle nera, a pochi giorni dal servizio glamosu sulla rivosta “Maxim” che tante polemiche aveva sollevato. Parlando con i giornalisti alla Leopolda9 la Boschi ha ostentato la solita prosopopea da “salvatrice” della Patria. «Come Pd avremo la conferenza programmatica la prossima settimana a Milano, e ci sarà un congresso che il segretario Martina dovrà dirci quando sarà – ha precisato Boschi – Qui si parla di futuro dell’italia e non è né una corrente né un congressino, la Leopolda la facciamo da 9 anni, quando Matteo Renzi era sindaco di Firenze, ed è sempre stata aperta a tutte le esperienze, ma non è una esperienza del Pd in quanto tale». Alla Leopolda, ha concluso Boschi, “c’è una bellissima partecipazione, gente che arriva da tutta Italia a proprie spese, migliaia di persone che stanno discutendo da stamattina su tanti temi, ieri sera abbiamo fatto l’una qui dentro a discutere di nuove proposte. Penso che sia bellissimo, servirebbero tante Leopolde in più per ripartire con entusiasmo”.

Il video da youtube del quotidiano www.ilsitodiFirenze.it