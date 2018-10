Alla kermesse M5S il padre di Dibba con il cartello no-Tav e no-Benetton (video)

di Redazione

Al via l’edizione 2018 di Italia 5 Stelle. Alla manifestazione spunta anche Vittorio Di Battista, padre dell’ex deputato Alessandro. Dibba senior è arrivato alla manifestazione in corso al Circo Massimo con un piccolo cartello su cui si legge la scritta “No Tap, No Tav, No Benetton”. Molti gli attivisti che hanno chiesto a Di Battista di scattare una foto con loro. “Sono contro la Tap, la Tav e la famiglia Benetton… se la Tap si dovesse fare? Rimarrei molto deluso…”. Così Vittorio Di Battista si è rivolto ai giornalisti aggiungendo: “Pace fatta tra M5S e Lega? Io non ho problemi, resto il capo dell’opposizione…”. E ha aggiunto: “Se volete parlare con me dovete pagarmi il cachet. A Renzi je danno 15mila euro…”.