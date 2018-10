Alfano si è rifatto una vita: canta e balla nella taverna più “cool” di Capri (video)

di Adriana De Conto

Espressione rilassata e divertita, look casual con camicia a righe e golfino sulle spalle, barbetta ben curata, l’ex ministro Angelino Alfano deve aver deciso di rifarsi una vita- una “dolce vita” – lontano dalla politica di cui ricordiamo performance imbarazzanti. Passato alle spalle, canta, balla, sta che è una meraviglia, 47 anni portati alla grande e via quell’espressione corrucciata e anche un po’ strafottente, che gli conoscevamo stampata sul volto. A dimostrazione che stare lontano dalla vita pubblica e da incarichi di governo gli giova eccome. Gli auguriamo di stare ancora lontano dall’agone politico, se questi sono i risultati, per lui e per noi. Se Alfano lo avesse immaginato, si sarebbe risparmiato tanti fallimenti e soprattutto ci avrebbe risparmiato di farci sangue cattivo.

Alfano oggi sembra il “figlio”dell’uomo in grigio che avevamo lasciato. Se la politica non manca a lui, lui non manca minimamente alla politica e agli italiani. Vai allora con la “dolce vita” in quel di Capri, dove si è concesso – da sobrio e ingessato che era – una serata scatenata di canti e balli nel locale più famoso dell’isola, l’Anema e Core. Prima si è mimetizzato tra la folla lasciandosi travolgere dal sound della band, poi Gianluigi Lembo gli ha dedicato l’Inno di Mameli, che un Alfano in formato glamour e patrottico si è messo a cantatore con la mano sul cuore. Ha un futuro da cantante o da intrattenitore, Alfano, anche se l’attività intrapresa dopo l’addio alla politica è un’altra. Alfano è oggi consulente per un prestigiosissimo studio legale, il BonelliErede. Dai primi di luglio si occupa di assistenza alle aziende, Stati e istituzioni su materie collegate al diritto pubblico e alla diplomazia internazionale. Bene Alfano, lontano dalla politica, che è meglio…