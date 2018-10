A Roma evento sugli esuli della Dalmazia. La testimonianza di Smaila

di Redazione

Organizzato dal senatore di Fratelli d’Italia Raffaele Stancanelli si terrà lunedì 8 ottobre alle ore 17.30 presso la Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro (Senato della Repubblica) in piazza Capranica 72 a Roma la presentazione del libro Popolo in Fuga di Fabio Lo Bono. Il libro Popolo in fuga racconta «una pagina complessa della nostra storia, carica di sentimenti: gli italiani nati nella città di Zara e di Fiume, nelle isole del Quarnaro-Cherso e del Lussino, nella penisola istriana passate sotto il controllo slavo furono costretti a intraprendere un amaro viaggio alla ricerca dell’identità rubata dal vento della storia». Furono accolti a Termini Imerese e, come documenta l’autore del libro, la città li ospitò prima con diffidenza e poi a braccia aperte, mostrando il lato migliore della sicilianità.

Con l’autore parteciperanno oltre a Stancanelli, il senatore Massimo Ruspandini, Federico Mollicone, Antonio Ballarin (Presidente Federesuli), il sindaco di Termini Imerese Francesco Giunta, Emanuele Merlino, vicepresidente Comitato 10 Febbraio, Marino Micich, direttore Archivio Museo Storico di Fiume. Seguirà una testimonianza a cura di Umberto Smaila.