A Ladispoli una piazza intitolata ad Almirante: l’Anpi minaccia il putiferio

di Carmine Crocco

Ladispoli avrà una piazza intitolata a Giorgio Almirante. Da settimane gli antifascisti in servizio permanente effettivo, con l’Anpi in testa, hanno scatenato la bufera. Domenica 21 ottobre si ritroveranno in una piazza della cittadina laziale per protestare. L’Anpi sponsorizza la manifestazione pubblicando sulla sua pagina Facebook il manifesto dell’iniziativa. A corredo questo bellicoso post: «Siamo cittadine e cittadini liberi, associati, appartenenti a partiti politici ed istituzioni e abbiamo scelto di riunirci in un comitato per dire: “No a Piazza Almirante a Ladispoli”. Nella vita si può scegliere di raccontare e vivere molte storie ma quella di Piazza Almirante a Ladispoli è decisamente una storia sbagliata».

L’antefatto risale al 17 luglio scorso, quando ila Consiglio comunale di Ladispoli approva la mozione presentata dal consigliere di FdI, Giovanni Ardita. Apriti cielo. La sinistra s’infuria, il Pd grida “vergogna”, gli antifascisti doc si mobilitano, tanto che il primo agosto nasce già il comitato “No a Piazza Almirante a Ladispoli”. La furia degli “indignados” sfocerà appunto nella manifestazione di dopodomani. È il solito triste rituale che abbiamo visto rappresentato anche in altre città italiane ogni volta che è stata proposta l’intitolazione di una via o di una piazza allo storico leader del Msi. Ma tutto lascia pensare che stavolta gli antifascisti continueranno a subire ulteriori travasi di bile.