Checco Zalone è vivo e vegeto. E magari ci libererà dalle fake news

Checco Zalone non solo è vivo, ma forse ci libererà dalle fake news! Nessuno meglio di lui, meglio di Luca Medici, in arte Checco Zalone, potrebbe infatti riuscire ad affrancarci, se non del tutto, almeno in parte dal proliferare di notizie fasulle. Perché anche lui ne è stato vittima. Certo, ci sarebbe il versante politico, dove il fasullo è quasi la regola. Ma anche quella, che è altra storia, sta per venire a noia. E certamente oggi non premia più quei presuntuosi saputelli, bravissimi a puntare il ditino verso gli avversari dopo aver dato, per anni e anni, pessima prova di se. E, insomma, la notizia è che Checco Zalone è vivo e vegeto. E che, perciò, continuerà a farci ammazzare dal ridere per tanto tempo ancora. La fake news della sua morte era girata sul web proprio in queste ore, quando una testata on line aveva annunciato la prematura dipartita dell’attore e regista. Un resoconto con dovizia di particolari sul presunto incidente nel quale l’attore barese sarebbe rimasto coinvolto. Incidente addirittura mortale mentre si trovava al volante della sua 500, addirittura schiantandosi contro un tir sulla ex statale 470 della Valle Brembana, a Sedrina. Un drammatico scontro tra i due mezzi che sarebbe avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. Non sappiamo se Checco, alias Luca, abbia riso o si sia inquietato. Chissà. Magari potrebbe prendere spunto dalla vicenda che lo ha riguardato personalmente per pensare ad un nuovo esilarante film. Perché l’argomento si presta certamente. E la qualità professionale è indubbia. Vedremo.