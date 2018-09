Waraku – Roma

di Redazione

Waraku

Via Prenestina, 321/A – 00176 Roma

Tel. 06/21702358

Sito Internet: www.arakuroma.webs.com

Tipologia: ristorante giapponese

Prezzo: antipasti 4,50/6€, ramen 12/15€, altre specialità 10/13€, dolci 4€

Giorno di chiusura: Lunedì; Martedì a pranzo

OFFERTA

Il primo ramen-ya di Roma cambia sede, ma non la qualità della proposta, che si ripromette di far scoprire la ricchezza della cucina giapponese (qui niente sushi e sashimi). Numerose le preparazioni degne di nota che si aggiungono al ramen e agli sfiziosi gyoza, da noi assaggiati in varie versioni, da quelli vegetariani profumati e delicati a quelli più aromatici e piccanti a base di senape giapponese, wasabi e peperoncino coreano. Buono anche il nasu dengaku, cubetti di melanzane con cipollina e crema dolce a base di miso. Tutte le versioni di ramen provate (Karai Miso, Tantanmen, Miso Kimchi, Ramen vegetariano al curry giapponese) si sono rivelate ben realizzate ed equilibrate, dagli ingredienti ben distinguibili al palato anche nelle versioni più piccanti. Tra i dolci assaggiati (daifuku, tiramisù e cheesecake, tutti al tè verde), la nostra preferenza é andata al daifuku ripieno di fagioli azuki. Da bere diverse birre artigianali e commerciali giapponesi, una piccola selezione di tè e di sakè e un vino della casa.

AMBIENTE

La nuova sede è un po’ più lontana dal Pigneto, e dispone di qualche coperto in più. Rimane l’atmosfera di sempre, arricchita dal bellissimo lavoro di un artista realizzato lungo l’intera parete del corridoio che percorre il locale.

SERVIZIO

Il titolare e sua moglie beneficiano finalmente del rinforzo di una piccola squadra di ragazzi simpatici e motivati, che li alleggeriscono in parte dallo stress di doversi dividere da soli tra sala e cucina, come succedeva in passato. Plauso per l’arrivo del pos, che solleva dall’obbligo di contante.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –