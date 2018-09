“Vieni con me”, pioggia di fischi per Fedez. E il web si scatena

di Sara Gentile

Fischi e frecciatine al veleno. Doveva essere il suo momento d’oro, ma Fedez incassa solo critiche. Il pubblico di Vieni da me, il nuovo programma condotto da Caterina Balivo su Raiuno, nel vedere la foto del neo marito di Chiara Ferragni non ha esitato a contestarlo. Ospite del programma, Claudia Gerini stava partecipando a un simpatico giochino: scegliere tra diversi uomini dello spettacolo, alcuni dei quali suoi compagni di lavoro. Quando sul ledwall è apparsa la foto di Fedez, in studio si è levato un coro di “No” e qualche fischio. La circostanza non è sfuggita al popolo del web che si è catenato con commenti ironici sui social: «Si vede che non hanno Instagram», ha fatto subito notare su Twitter il giornalista Mario Manca, mentre Selvaggia Lucarelli ha twittato: «Tutti parenti miei». Fischi metaforici quelli che ha rivolto alla coppia social del momento Giovanni Ciacci. Lo stilista di Detto Fatto ha pesantemente criticato il matrimonio di Fedeze Ferragni giudicandolo trash e provinciale. «Tutti quei fuochi d’artificio li abbiamo visti nelle migliori sagre di paese, per non parlare delle bomboniere che hanno regalato agli ospiti: piatti e bicchieri con le loro facce e gli abiti dei reali inglesi… Una trovata più trash non potevano averla!». Così ha affermato Ciacci intervistato da 361 magazine.