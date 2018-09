Via libera al decreto per Genova ma “salvo intese”. Non c’è il nome del commissario

di Robert Perdicchi

Il Consiglio dei ministri ha approvato in serata il decreto legge emergenze con le misure per Genova ma con la clausola misteriosa del “salvo intese”. Nel pomeriggio l’approvazione del dl si era trasformata in un giallo, poi il via libera con riserva. Dopo i rumors su un rinvio, era quindi arrivata la nota di convocazione del cdm che tuttavia non scioglieva i dubbi: la misura c’era ma la dicitura riguardo al dl recitava ‘esame preliminare’. Fonti parlamentari del centrodestra raccontavano inoltre che di un braccio di ferro all’interno della maggioranza tra M5S e Lega e tra il governatore ligure Giovanni Toti e il governo giallo-verde che avrebbe potuto far slittare il Cdm, in bilico nelle ultime ore. Toti, che ha avuto un chiarimento notturno con il premier Giuseppe Conte, sul tema, spingeva per una ”soluzione condivisa” e proponeva uno slittamento se questo fosse servire ad approfondire tutti gli aspetti del provvedimento dopo il crollo. Poi l’annuncio: via libera alle misure per Genova e anche per la ricostruzione di Ischia. «Nel dl emergenze approvato oggi in cdm abbiamo riservato a Genova particolare attenzione. Domani torniamo a Genova ad un mese dal crollo del ponte Morandi e non andremo a mani vuote», ha detto il premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi. Mistero anche sul nome del “commissario” per Genova. «Il nome non c’è, chiaramente ci riserviamo di farlo con un decreto del presidente del Consiglio successivamente», ha detto Conte. Potrebbe essere Toti, ma la questione è rimandata.