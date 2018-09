Via la cittadinanza a Mussolini, pioggia di critiche sul comune di Santa Paolina

di Redazione

La revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, approvata all’unanimità nel consiglio comunale di Santa Paolina (Avellino), scatena il dibattito nella piazza virtuale e non solo dei social network. Lo riferisce Il Mattino, riportando le critiche alla decisione consiliare da parte di Ettore de Conciliis e di altri esponenti della destra campana. Quest’ultimo aveva ironizzato, sui social, a proposito della scelta del Comune: “Esempio concreto della attenzione e della sensibilità che alcuni amministratori mettono in campo, con ragguardevole ed encomiabile solerzia, rispetto alle grandi esigenze della modernità, le sfide del progresso e gli affanni della crisi economica. Sono sicuro che i cittadini di Santa Paolina da oggi possano guardare al loro futuro con il convincimento sereno di avere un ceto politico e una classe dirigente locale che affronterà e risolverà tempestivamente ogni loro problema. Immagino anche che a migliaia decideranno di trasferirsi a Santa Paolina, città da oggi attrattiva di cultura, investimenti, protagonismo geopolitico”.

A quelle di De Conciliis si sono aggiunte le critiche di Franco D’Ercole che in un post su Facebook afferma: «La storia non si cancella con una delibera. Astenendomi da qualsiasi giudizio sul personaggio, ritengo che l’atto con cui il comune di Santa Paolina conferiva la cittadinanza onoraria a Mussolini appartiene alla storia di quel paese e non sarà certo una delibera di consiglio comunale adottata 96 anni dopo a cancellarne gli effetti. La vita di un paese, grande o piccolo che sia, si sviluppa nel contesto temporale in cui i fatti si svolgono e nessun atto successivo può modificarne il corso».

Il segretario cittadino di Avellino della Lega, Aniello Govetosa, accusa: «È incredibile ciò che ci si inventa, pur di apparire, evidentemente sommersi nel limbo amministrativo più totale. Mi riservo di verificarlo, ma ho qualche dubbio che si possa adottare un provvedimento di revoca della cittadinanza ad un defunto, se è vero che la cittadinanza è uno status che cessa con la morte del titolare. Evidentemente al contrario della loro parte politica, ritengono Mussolini più che vivo in questo particolare momento storico. Ignorano che il ricordo, il pensiero, le idee non possono essere revocate».