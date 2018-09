Via agli sgomberi, il Campidoglio prepara la lista nera: i primi immobili da liberare

di Redazione

Via agli sgomberi e stop alle occupazioni arbitrarie di immobili. L’ordine che giunge dal Viminale pone i presupposti per il ripristino della legalità nelle aree urbane e anche per un autunno bollente in cui si prevedono conflitti tra occupanti e forze dell’ordine.

Anche a Roma, come riferisce Repubblica.it, si sta mettendo a punto una graduatoria delle priorità, valutando quali siano le situazioni sulle quali occorre intervenire quanto prima. Prima di procedere allo sgombero vero e proprio, tuttavia, dovranno essere fornite agli occupanti alternative non negoziabili.

“Il Comune a trazione grillina – scrive Repubblica.it – non si è fatto trovare impreparato: la prima offerta è già pronta e sarà presentata agli 80 occupanti del palazzo in via Carlo Felice 69. Lo stabile a due passi dalla basilica di San Giovanni è di proprietà di Bankitalia. Vuoto dal 1989, è abitato dal 2004 da 24 famiglie”.

Tra gli altri stabili da liberare subito dopo c’è quello di via del Policlinico 137. E ancora lo stabile in via Raffaele Costi a Tor Cervara, l’ex fabbrica di penicillina in via Tiburtina e l’ex sede dell’Inps in via Tuscolana.

Ovviamente c’èchi già soffia sul fuoco, come il presidente Anci Antonio Decaro (Pd): secondo Decaro con le nuove regole del Viminale ad ogni sgombero si rischiano le tensioni sociali che si registrarono lo scorso anno a Roma con lo sgombero del palazzo occupato in via Curtatone e i successivi scontri in piazza Indipendenza.